Ladina Jenny und Dario Caviezel reisten mit 3 Medaillen von der WM in Bakuriani nach Hause – und machen nun im SRF-Studio bei Paddy Kälin Halt.

Legende: Die Schweizer Fahne gehisst Dario Caviezel und Ladina Jenny. Keystone/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Am Kleinen Kaukasus waren die Schweizer Alpin-Snowboarder Medaillengaranten. Auf das Konto von Ladina Jenny (Parallel-Slalom) und Dario Caviezel (Parallel-Riesenslalom) ging im Einzel je eine Silbermedaille – nachdem es im Final für beide knapp nicht gereicht hat. Zudem steuerte der Bündner Caviezel eine bronzene Auszeichnung bei, herausgefahren im Mixed-Teambewerb an der Seite von Julie Zogg.

Die 30-jährige Teamleaderin wurde zudem nach 2019 zum 2. Mal in ihrer Karriere Weltmeisterin im Parallel-Slalom, nachdem für sie die Titelkämpfe sehr schmerzhaft begonnen hatten.

01:09 Video Caviezel und Zogg holen im Team-Wettkampf Bronze Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Zweieinhalb Wochen nach ihrer erfolgreichen Mission im georgischen Bakuriani ist das Duo Jenny/Caviezel, das auch privat ein Paar ist, am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama». Zeit für eine Einschätzung vor den letzten beiden Stationen in diesem Weltcup-Winter in Rogla und Berchtesgaden.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Nebst Aktualität geht es in der Sendung unter anderem über die Probleme des Organisationskomitees vor dem Engadin Skimarathon sowie die Zukunft der Spieler des SC Langenthal nach dem Rückzug aus der Swiss League.