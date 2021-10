Paddy Kälin begrüsst am Sonntag im «sportpanorama» Inka Grings, die Trainerin der FCZ-Frauen in der Women's Super League.

Legende: Die Dirigentin an der Seitenlinie der FCZ-Frauen Inka Grings. Keystone

Vom Fussballstar zur Fussballtrainerin: Inka Grings, mittlerweile 42-jährig, hat sich voll und ganz dem runden Leder verschrieben. Zum zweiten Mal schon schlägt die Deutsche beim FC Zürich wichtige Pfeiler ein.

Während ihrer ersten Station an der Limmat von 2011 bis 2013 im Sturm gewann sie in beiden Saisons Meistertitel und Cuppokal. Im Sommer 2014 wechselte die einst 2-fache Europameisterin an die Seitenlinie. Seit Anfang Februar dieses Jahres wirkt Grings wieder bei den FC Zürich Frauen – mittlerweile in der Rolle der Cheftrainerin.

04:35 Video Der Schweizer Frauen-Fussball entwickelt sich rasant Aus Schweiz aktuell vom 05.10.2021. abspielen

Das Business boomt

Mit den Stadtzürcherinnen liegt sie nach 5 Partien mit dem Punktemaximum an der Spitze der Women's Super League. Dieses Wochenende ist ihr Team im Schweizer Cup engagiert – am Samstag in der 2. Runde als haushoher Favorit gegen Zweitligist Uzwil. Tags darauf schaut Grings im «sportpanorama» vorbei.

Rund um das Gespräch im Studio wird auch die Schweizer A-Auswahl beleuchtet, die in der WM-Ausscheidung aktuell gross aufspielt. Kann der Frauenfussball von der steigenden Beliebtheit profitieren oder muss er immer noch um Anerkennung kämpfen?

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Haupt-Themen in der Sendung am Sonntag:

Rad-Bahn: Der Abschied von Trainer Daniel Gisiger

Seit 14 Jahren ist Daniel Gisiger Nationalcoach der Schweizer Bahnrad-Equipe. Der ehemalige Radprofi hat in diesen Jahren viel bewegt. Bevor er in Pension geht, gibt er in seiner Funktion an der Bahnrad-Heim-EM in Grenchen nochmals Vollgas.

Eishockey: Der Aufstieg von Spätzünder Isacco Dotti

Der Verteidiger Isacco Dotti von Ambri konnte sich erst mit 28 Jahren in der National League beweisen. Der ursprüngliche Bauingenieur musste einen weiten Weg gehen, um sich seinen Traum vom Eishockeyprofi zu verwirklichen.