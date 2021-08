Legende: Für sie ging es in diesem Sommer hoch hinaus Am Sonntag macht Olympiasiegerin Jolanda Neff Halt im «sportpanorama». Keystone

Doppelter Besuch im Studio am Leutschenbach. Im «sportpanorama» am Sonntag sind zwei Athleten zu Gast, die an einem komplett unterschiedlichen Punkt in ihren sportlichen Laufbahnen stehen:

Jolanda Neff – Die 28-jährige Ostschweizer Mountainbikerin feierte mit dem überraschenden Olympiasieg in Tokio den bislang bedeutendsten Erfolg – dies, nachdem sie etwa 2017 schon Weltmeistern geworden war. Exakt 26 Tage nach dem Coup lässt sie alles nochmals Revue passieren.

Tom Lüthi – Im Alter von 34 Jahren hat der Emmentaler am Donnerstag publik gemacht, dass für ihn Mitte November nach 20 Saisons in der Motorrad-WM Schluss sein wird. Noch bleiben dem 125ccm-Weltmeister von 2005 in der Moto2-Klasse 7 Abschieds-Rennen bis zu seinem endgültigen Karriereende.

Im «sportpanorama» werden nebst Aktualität folgende drei Hauptthemen in den Fokus gerückt:

Edi Telser, der Schweizer Erfolgsschmied:

Der Südtiroler ist der Frauen-Nationaltrainer bei Swiss Cycling und kehrte mit seinen Athletinnen gleich mit 4 Mal Edelmetall von den Sommerspielen aus Tokio zurück. Die Mountainbikerinnen sorgten in einem denkwürdigen Rennen für einen kompletten Medaillensatz, zudem eroberte Marlen Reusser Zeitfahr-Silber. Wer ist dieser Erfolgsmacher? Und wie macht er seine Fahrerinnen so stark?

Ajla Del Ponte & Mujinga Kambundji, das ultraschnelle Sprint-Duo:

Gemeinsam sind die Tessinerin und die Bernerin in die Weltspitze vorgestossen. Den Beweis dafür lieferten sie spätestens bei Olympia in Japan mit u.a. je einem Finalplatz über 100 m und Schlussrang 4 mit der Staffel. Wie profitieren die beiden Ausnahmekönnerinnen gegenseitig von ihren Leistungen?

Startschuss zu den 16. Paralympics:

Nach den Olympischen Spielen in Tokio ist an gleicher Stätte vor den Paralympics. Am Dienstag werden die Spiele, die ebenfalls ohne Publikum auskommen müssen, eröffnet. Wir porträtieren das ungleiche Schweizer Badminton-Duo Karin Suter-Ehrat (50) und Cynthia Mathez (35). Zudem: Welche Eindrücke gewann Rollstuhlsportler Marcel Hug vor Ort im Vorfeld seiner 5. Paralympics-Teilnahme?