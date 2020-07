Legende: Führt am Sonntag durch das «sportpanorama» Paddy Kälin. SRF

Am Sonntag ist Marc Surer zu Gast bei Paddy Kälin im «sportpanorama». Wenige Stunden vorher kommentiert der frühere F1-Pilot an der Seite von Michael Stäuble als Experte den Auftakt in die Formel-1-Saison 2020.

Die Corona-Krise hat in der Königsklasse des Automobilrennsports für diverse Rennabsagen und einen komplett durcheinandergewirbelten Kalender gesorgt – ganz gestrichen wurde das WM-Jahr aber nicht. Im österreichischen Spielberg beginnt am Wochenende eine verkürzte Saison unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und mit einem Hygienekonzept von 78 Seiten.

Programm-Hinweis Das «sportpanorama» wird am Sonntag ab 19:00 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt. Sie können die Sendung auch auf der Website www.srf.ch/sport und in der Sport App verfolgen.

Wie packend ist die Formel 1 unter diesen Voraussetzungen? Surer wird im «sportpanorama» Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefern.

Paganini lässt sich neu in der Schweiz formen

Die Sendung vom Sonntag widmet sich neben der Aktualität weiteren zwei Themen:

Die Hoffnung: Winter-Universiade 2021 in Luzern soll stattfinden

Im Januar 2021 hofft die Schweiz, zum Zentrum des Universitätssports werden zu können. Die Universiade steht aber, wie alle Grossanlässe derzeit, vor diversen Fragezeichen. Ob der Event effektiv in Szene gehen kann, ist noch offen. Die Organisatoren wollen die Durchführung um jeden Preis gewährleisten und dabei sämtliche Auflagen erfüllen, die nötig sind, um Athletinnen und Helfer zu schützen. Ist dieser Wunsch eine Utopie oder wird die Universiade zum Vorreiter für Grossevents in Zeiten von Corona?

Legende: Spannen neu zusamen Eiskunstlauf-Talent Alexia Paganini und der frühere Weltmeister Stéphane Lambiel. Keystone

Das Talent: Alexia Paganini trainiert neu mit Stéphane Lambiel

Sie ist erst 18 Jahre alt – trotzdem vertrat sie die Schweiz bereits bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang: Eiskunstlauf-Hoffnung Alexia Paganini. Die Schweiz-Amerikanerin mit Wurzeln in Graubünden startet seit 3 Jahren für die Schweiz. Im Juni ist sie aus den USA hierhergezogen und trainiert nun unter dem Nationaltrainer und Weltmeister Stéphane Lambiel in Champéry VS.