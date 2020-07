Die Olympischen Sommerspiele sind am Sonntag Trumpf in der Sendung «sportpanorama» – mit einem Rück- und Ausblick.

Legende: Jann Billetter Führt am Sonntag durchs «sportpanorama». SRF

Hätte Corona nicht dazwischengefunkt, wären am Freitag in der japanischen Metropole Tokio die 32. Sommerspiele angelaufen. Doch wegen der weltumspannenden Covid-19-Krise hat die Sportwelt längst umplanen müssen – vieles wurde zur Makulatur.

Mittlerweile halten die Olympia-Organisatoren am 23. Juli 2021 fest, wenn stattdessen mit einem Jahr Verzögerung der Mammutanlass mit den fünf farbigen Ringen im Emblem eröffnet werden soll.

Steffens Karriereende muss plötzlich warten

Unter dem Motto «One year to go» rückt das «sportpanorama» vom Sonntag die Olympischen Sommerspiele in den Fokus. Wie rüstet sich Tokio, um im kommenden Sommer das grosse Sportfest beherbergen zu können?

Zudem erzählt der Basler Degenfechter Benjamin Steffen, warum nach der Olympia-Verschiebung seine Karriere in die Verlängerung geht. Im Alter von 38 Jahren hängt der Vierte des olympischen Einzelbewerbs von Rio 2016 noch eine Saison an, um hoffentlich 2021 seine offene Rechnung mit den Sommerspielen begleichen zu können.

Legende: Spektakuläre Bilder von der Planche SRF-Kameramann Marin Suter rückt Benjamin Steffen ins richtige Licht. SRF

Ein Quartett mit ganz neuen Plänen

In der Sendung vom Sonntag werden zudem die letzten Spiele an der Copacabana aufgefrischt. In Rio war der Schweizer Leichtgewichts-Vierer ohne vor vier Jahren zum durchschlagenden Erfolg gekommen und verzückte mit seinem Gold-Coup.

TV-Hinweis Das «sportpanorama» können Sie am Sonntag ab 19 Uhr auf SRF zwei sowie bei uns in der Sport App verfolgen.

Die vier Ruderer sind mittlerweile alle zurückgetreten und haben ihre Leben längst neu ausgerichtet. Im «sportpanorama» begrüsst Jann Billeter Simon Niepmann (34), Mario Gyr (35) und Lucas Tramèr (30) zu einer lockeren Gesprächsrunde. Simon Schürch (29), das vierte Mitglied, wird zugeschaltet. Sie erzählen, wie sie sich nach dem Abschied als Spitzensportler entwickelt haben.

Bild 1 / 4 Legende: Simon Niepmann Heute Rudertrainer beim nationalen Verband Swiss Rowing. SRF Bild 2 / 4 Legende: Mario Gyr Heute Jurist und leidenschaftlicher Fischer. SRF Bild 3 / 4 Legende: Lucas Tramèr Heute Assistenzarzt im Kantonsspital Baselland Bruderholz. SRF Bild 4 / 4 Legende: Simon Schürch Heute Unternehmensberater. SRF

Das sonntägliche «sportpanorama» wird abgerundet durch Aktualität – etwa der Moto-WM, die erneut in Jerez zum GP von Andalusien zu Gast ist, sowie den Schweizer Meisterschaften der Cross-Country-Spezialisten unter den Mountainbikern in Gränichen.