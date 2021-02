Legende: Er äussert sich über seine Gefühlsllage kurz vor der WM WM-Medaillenkandidat Ramon Zenhäsuern. Keystone

Ramon Zenhäusern ist der konstanteste Schweizer Slalomfahrer dieses Winters. 3 Podestplätze (darunter der Sieg in Alta Badia beim 1. Slalom des laufenden Winters) fuhr er bereits heraus. In einer Mannschaft, die so breit aufgestellt ist wie schon lange nicht mehr, bekleidet der 28-jährige Stangenkünstler die Rolle des Leaders.

Am Sonntag ist er zu Gast bei Rainer Maria Salzgeber im «sportpanorama». Die beiden Walliser sprechen über Zenhäuserns Saison und seine Ziele für die WM. Der Team-Olympiasieger von 2018 erklärt auch, wie er mit den gestiegenen Erwartungen umgeht.

Sendehinweis Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 19:00 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App.

Nebst Aktualität sind dies die beiden Schwerpunkte der Sendung:

Ein Team, einige Trümpfe

11 Siege, 37 Podestplätze in 48 Rennen: Die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer trumpfen in dieser Saison gross auf. Sie sind in jeder Disziplin an der Spitze vertreten und verfügen über zahlreiche Podestfahrer. An der WM geht die Schweizer Ski-Nation mit breiter Brust in den Medaillenkampf.

Wenig Nachfrage nach den Bundesgeldern

Gross war das Jammern wegen der Corona-bedingten finanziellen Einbussen bei den Fussballklubs. Bis Ende Januar konnten sie eine erste Tranche A-Fonds-perdu-Beiträge beim Bund beantragen. Doch nur drei Vertreter aus der Super League haben das getan. Der Profifussball beklagt die mit einer Zahlung verbundenen Auflagen. Was ist schiefgelaufen?