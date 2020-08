Legende: Seit einem Jahr das neue Gesicht bei YB Captain Fabian Lustenberger (32). Freshfocus

Erst am 3. August endete für die Young Boys und mit ihnen für Neo-Captain Fabian Lustenberger eine ungewohnt lange Meisterschaft. 382 Tage dauerte die Super League 2019/20 – Corona machte die denkwürdige Saison möglich.

Abwehrchef Lustenberger als Gast im «sportpanorama» wird mitten in seinen Kürzest-Ferien am Sonntag in der Rückblende einiges über das erste, verrückte Jahr bei Gelb-Schwarz zu berichten haben. Erst im vergangenen Sommer wechselte der 32-Jährige nach über einem Jahrzehnt in Deutschland (Hertha BSC) zurück in die Heimat.

Lustenberger kam, sah und siegte – beim erneuten Titelgewinn der Berner, dem dritten in Folge, sammelte er in 30 Partien 2502 Einsatzminuten.

Und ganz ist Lustenbergers Premieren-Saison bei YB noch nicht abgeschlossen: Am Sonntag, 30. August, 17:30 Uhr, empfängt das Team von Trainer Gerardo Seoane im heimischen Wankdorf Basel oder das unterklassige Winterthur zum Cup-Final (live bei SRF). 4 Tage zuvor lanciert der Meister aber bereits die Saison 2020/21 mit dem 2.-Runden-Qualispiel zur Champions League (nur eine Partie), entweder gegen Klaksvik (Färöer) oder Slovan Bratislava.

Die Briten feiern Rookie Ursenbacher

Nebst Fussball und dem aktuellen Sportgeschehen widmet sich die von Paddy Kälin moderierte Sendung am Sonntag diesen zwei Hauptthemen: