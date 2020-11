Legende: Es geht schnell vorwärts FCZ-Verteidiger und Neu-Natispieler Becir Omeragic. Freshfocus

Mit seinem erstmaligen Aufgebot für das A-Nationalteam Ende August ist Becir Omeragic schlagartig der Fussball-Schweiz ein Begriff geworden. Ab nächster Woche wird er zum 2. Mal im Kreis von Vladimir Petkovics Auswahl Luft schnuppern.

Vorher ist er am Sonntag zu Gast im «sportpanorama» bei Paddy Kälin. Der 18-jährige Romand, der auf Klubebene beim FC Zürich in der Abwehr spielt, erzählt, was sich für ihn in den letzten Monaten alles verändert hat.

Alles andere als alltäglich

Ausgebildet wurde Omeragic bei Servette. Mittlerweile hat er noch keine 30 Super-League-Spiele bestritten. Sein erstes Fussball-Länderspiel kam noch vor dem ersten Einsatz bei der U21. Ein Aufstieg, der alles andere als alltäglich ist.

Die beiden weiteren grossen Themen nebst Aktualität in der Sendung «sportpanorama» sind:

Alle Augen auf den Turnverband

Enthüllungen von Mobbing und Erniedrigung liessen die Schweizer Sportszene aufhorchen. Was haben die «Magglingen-Protokolle» ausgelöst, wie reagiert der Turnverband darauf und wie können solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden?

Die verrückte Woche der Schweizer Handballer

Für den Start in die EM-Qualifikation reiste das Schweizer Handball-Nationalteam nach Dänemark. Die Spieler taten dies anders als geplant: Charter- statt Linienflug, eine Spielverschiebung und mehrmalige Corona-Tests. Eine finanzielle Herausforderung für den Handball-Verband.