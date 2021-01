Jan Scherrer erzählt am Sonntag Jann Billeter im «sportpanorama», wie er seinen Saisonauftakt bei den Laax Open erlebt hat.

Seit längerem zählt Jan Scherrer zum Kreis der besten Halfpipe-Snowboarder der Welt. Mit einem neuen Trick will der 26-Jährige nun den Sprung ganz an die Spitze schaffen.

Am Sonntag im «sportpanorama» (ab 18:50 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App) stellt der Ostschweizer seine Pläne vor und berichtet über seine neue «Wunderwaffe» im Repertoire, für die er weitherum Anerkennung findet. Scherrer kommt direkt von den Laax Open ins Studio. Als nächstes folgt dann die Abreise an die X-Games nach Aspen.

Nebst viel Aktualität primär aus dem Wintersport setzt die Sendung folgende Schwerpunkte:

SC Bern – hoffnungslos im Rückstand?

Der Schweizer Meister konnte seit fast drei Wochen nicht mehr spielen und harrt am Tabellenende auf das Comeback am Dienstag. Wie beabsichtigen die Berner, ihre Mannschaft wieder an die Meisterschaft heranzuführen und wie wollen sie das happige Programm bis zum Ende der Qualifikation bewältigen?

Schwule im Mannschaftssport – das ewige Tabu

Auch Anfang 2021 wagt im (männlichen) Mannschaftssport immer noch kaum ein Sportler ein öffentliches Bekenntnis zur Homosexualität. Der Schweizer Basketballer Marco Lehmann will an diesem ewigen Tabu rütteln und auch in der Schweizer Trainerausbildung gibt es zaghafte Bemühungen, daran etwas zu verändern.

Schweizer Handball-Märchen in Ägypten – das letzte Kapitel?

Die Schweizer Handballer haben bei ihrem Spontan-Auftritt an der WM in Ägypten viel mehr erreicht als erwartet. Zum Abschluss der Hauptrunde am Sonntag hat die Nati gegen Algerien noch einmal die Möglichkeit, im Schaufenster der Handball-Welt zu brillieren.