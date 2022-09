Moderator Rainer Maria Salzgeber tauscht sich am Sonntag um 18 Uhr im «Sportpanorama» mit Joel Wicki aus – exakt eine Woche nach dessen Königstitel im Sägemehl.

Legende: Der Urschrei Bei Joel Wicki setzte der gewonnene Schlussgang viele Emotionen frei. Keystone/georgios Kefalas

Fast auf die Stunde genau eine Woche nach seinem royalen Triumph macht Joel Wicki am Sonntag im «Sportpanorama» seine Aufwartung. Der 25-jährige Innerschweizer Schwinger stand am Eidgenössischen zum zweiten Mal in Folge im Schlussgang – und kam bei der Reprise in Pratteln zum durchschlagenden Erfolg.

Seit seinem Titel zum Schwingerkönig ist der Landwirt gewissermassen im Dauer-Feier-Modus. Erst am Mittwochabend erlebte er in seiner Heimat Sörenberg einen triumphalen Empfang. Es schien, als wäre die ganze Region des Skigebiets in Flühli auf den Beinen.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Nun gibt Wicki bei SRF Auskunft nach seiner bewegten Woche. Er schaut nochmals auf seinen Coup am ESAF zurück und verrät, wie er sich als Schwingerkönig geben möchte.

00:42 Video Schwingerkönig Wicki wird am Mittwoch in Sörenberg gefeiert Aus Sport-Clip vom 31.08.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Erfolgreiche Rückkehr

Andy Schmid war jahrelang einer der erfolgreichsten Handballer in der deutschen Bundesliga. Bei den Rhein-Neckar Löwen war er Captain und wurde zweimal deutscher Meister. Zudem wurde er zum wertvollsten Spieler der Bundesliga gewählt. Nach 13 Jahren im Ausland kehrte er im Sommer in die Schweiz zurück und heuerte beim HC Kriens-Luzern an. Diese Woche absolvierte er sein erstes Spiel für seinen Arbeitgeber und führte das Team prompt zum ersten Saisonsieg.

Zwangspause

Stürmerin Fabienne Humm gehört zum Stamm der Frauen-Nationalmannschaft. Aber die WM-Qualifikationsspiele gegen Kroatien und Moldawien verpasst sie. Der Grund: Ihr Arbeitgeber hat keine zusätzlichen Urlaubstage bewilligt und so muss die FC Zürich Frauen-Spielerin an ihrem Arbeitsplatz erscheinen, statt auf dem Fussballplatz zu stehen. Fabienne Humm arbeitet in einen 80-Prozent-Pensum als Logistikerin und musste ihr Ferienkontingent bereits für diesjährige Europameisterschafts-Kampagne drangeben. Zudem hat ein Trainingslager der FCZ-Frauen weitere zusätzliche Ferientage aufgebraucht. Jetzt ist Schluss mit Ausnahme und muss wohl oder übel auf die nächsten Nati-Einsätze verzichten.

Schillernde Figur

Mario Balotelli spielt neu für den FC Sion. Der Wechsel des italienischen Stürmers von der Türkei ins Wallis ist wohl einer der grössten Transfers in der jüngeren Schweizer Fussballgeschichte. Denn Balotelli ist nicht nur einer der besten Stürmer weltweit, er gehört auch zu den schillerndsten Figuren im Weltfussball. Balotelli gilt als geniales Enfant terrible, der stets für einen Skandal auf und neben dem Platz gut ist. Vor zehn Jahren schaffte es der ehemalige italienische Nationalspieler gar auf das Cover des renommierten Time-Magazines – eine Ehre, die bislang nur ganz wenigen Fussballspieler geschafft haben.