Legende: Dank ihnen durfte die Schweizer Flagge mehrfach gehisst werden Die herausragenden Rollstuhlsportler Manuel Hug und Manuela Schär. Keystone

Bemerkenswerte 9 Medaillen haben Marcel Hug und Manuela Schär bei den Paralympics in Tokio eingeheimst. Mittlerweile ist das Duo zurück von seiner Erfolgs-Mission in der japanischen Metropole und genoss bereits am Donnerstag bei Weltklasse Zürich im Letzigrund einen Auftritt auf der Bahn.

So räumte das Rollstuhl-Gespann bei den Paralympics in Tokio ab Box aufklappen Box zuklappen Marcel Hug: Je Gold über 500 m, 1500 m, 5000 m und im Marathon

Je Gold über 500 m, 1500 m, 5000 m und im Marathon Manuela Schär: Zweimal Gold über 400 m und 800 m, je Silber über 1500 m, 5000 m und im Marathon

Zweimal Gold über 400 m und 800 m, je Silber über 1500 m, 5000 m und im Marathon Insgesamt eroberte die Schweizer Delegation 14 Medaillen und ist die Nummer 19 im Medaillenspiegel

03:27 Video Schweizer Para-Delegation übertraf in Tokio die Erwartungen Aus sportpanorama vom 05.09.2021. abspielen

Nun ist das «sportpanorama» die nächste Bühne der beiden Ausnahmekönner. Hug und Schär werden darüber berichten, warum ihre Sportart immer professioneller wird und was das für sie bedeutet. Thema ist auch, warum sie einst schon kurz davor waren, ihre Karrieren zu beenden. Mittlerweile sind sie 35- bzw. 36-jährig und noch immer in der vollen Blüte ihres sportlichen Schaffens.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder im Stream via Webseite srf.ch/sport oder unserer Sport App. Im Anschluss wird auf SRF zwei ab 19 Uhr die Sendung «Super League–Goool» ausgestrahlt.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen in der Sendung vom Sonntagabend:

Die neue Valascia

Der HC Ambri-Piotta zügelt vom ältesten Stadion der Schweiz, das Baujahr 1957 hat, in das neuste. Finanziell gesehen wird der Klub von der neuen Anlage profitieren. Wie steht es jedoch um die Stimmung verglichen mit dem ehemaligen Kult-Stadion «Pista la Valascia»?

Laufveranstaltungen in der Krise

Obwohl die Anzahl an Hobby-Joggern während der Corona-Pandemie zugenommen hat, sinkt die Teilnehmerzahl an Laufveranstaltungen in der Schweiz. Was ist der Grund dafür, dass trotz der langen Pause weniger Leute an einem Laufwettbewerb interessiert sind?