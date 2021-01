Legende: Unvermittelt im WM-Schaufenster Andy Schmid spielte mit den Schweizer Handballern ein beherztes Turnier. Keystone

Runter vom Sofa und abrupter Aufbruch nach Ägypten: Etwa so erlebte Routinier Andy Schmid mit dem Schweizer Handball-Nationalteam im Alter von 37 Jahren seine Feuertaufe an Welttitelkämpfen.

Das Team von Coach Michael Suter kam als Ersatz-Nation wegen Corona-Ausfällen kurzfristig zum Handkuss an der WM. Am Turnier in Nordafrika spielte die Auswahl trotz komplizierter Vorbereitung erfrischend auf und kam zu 3 Siegen in 6 Spielen.

Rückblick und Ausblick mit dem Nati-Regisseur

Zurück von der WM, erzählt Schmid am Sonntag im «sportpanorama» bei Moderator Paddy Kälin von diesem Abenteuer. Er spricht nochmals über die verrückte Reise nach Gizeh und die Perspektiven für den Schweizer Handballsport. Der Luzerner, seit über einem Jahrzehnt in der Bundesliga bei den Rhein Neckar-Löwen engagiert, wurde schon 5 Mal als bester Handballspieler der deutschen Meisterschaft ausgezeichnet.

Sendehinweis Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 19 Uhr auf SRF zwei oder in der Sport App.

