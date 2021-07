Legende: Langjähriger Tennis-Experte bei SRF Heinz Günthardt. SRF

SRF Sport hat sich dazu entschlossen, das Kommentatorenteam im Tennis zu reduzieren. Künftig begleitet SRF Sport das nationale und internationale Tennisgeschehen ohne fixen Experten. Darum kommt Heinz Günthardt beim Männerfinal der US Open 2021 am Sonntag, 12. September, zu seinem letzten Einsatz als SRF-Experte. Die US Open begleitet der ehemalige Tennisprofi und aktuelle Teamchef des Schweizer Fed-Cup-Teams an der Seite seines langjährigen Kommentatorenpartners Stefan Bürer, der SRF Sport nach dem Grand-Slam-Turnier auf eigenen Wunsch verlässt. Der Tennis- und Eishockeykommentator stösst im Oktober als Leiter PR und Kommunikation zur Geschäftsleitung des National-League-Klubs SC Rapperswil-Jona Lakers.

Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport, begründet den Entscheid: «Tennis war über viele Jahre die Sportart mit dem grössten Sendevolumen bei SRF Sport. Garant für die unzähligen und hochspannenden Sendestunden waren die überdurchschnittlich erfolgreichen Schweizer Tennisstars, allen voran Jahrhundertspieler Roger Federer. Mittelfristig müssen wir aber davon ausgehen, dass Livespiele mit Schweizer Beteiligung einen kleineren Platz im Programm einnehmen werden. Darum sind wir nach reiflicher Überlegung zum Entschluss gelangt, nach den US Open und dem Weggang von Stefan Bürer einen Umbruch zu vollziehen. Heinz Günthardt hat unsere Tennis-Berichterstattung über viele Jahre massgeblich mitgeprägt. Wir danken ihm für seine hervorragende Arbeit als SRF-Experte und wünschen ihm für seine Zukunft viel Glück und Erfolg.»

Seit 1985 war Heinz Günthardt als Tennisexperte am SRF-Mikrofon zu hören. Während seiner langjährigen Tätigkeit als TV-Experte begleitete der 62-jährige ehemalige Profispieler die Karrieren zahlreicher Schweizer Tennisgrössen wie Marc Rosset, Martina Hingis, Stanislas Wawrinka oder Roger Federer. Eine Ära prägte Heinz Günthardt ab 1995 gemeinsam mit Tenniskommentator Stefan Bürer. Als kongeniales Kommentatoren-Duo begleiteten die beiden insgesamt 20 Schweizer Grand-Slam-Titel live für das SRF-Publikum. 2018 gewann das SRF-Duo Bürer/Günthardt den Titel als Sportjournalisten des Jahres.