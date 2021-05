Das Moderationsteam von SRF Sport erhält temporäre Verstärkung: Während der Paralympics in Tokio moderiert Jahn Graf das TV-Magazin zum Saisonhöhepunkt im Parasport. Der 31-jährige Zuger ist spastisch gelähmt, betreibt einen eigenen Youtube-Kanal und war schon mehrmals in SRF-Sendungen zu Gast.

Legende: Temporär als Moderator für SRF Sport im Einsatz Jahn Graf. SRF/Oscar Alessio

Seit 2016 ist Jahn Graf als Youtuber aktiv. Auf seinem Kanal «Jahns rollende Welt» spricht der Zuger mit Gästen aus Sport, Politik und Gesellschaft über Barrierefreiheit, gesellschaftliche Normen sowie weitere Themen aus der Lebenswelt von Menschen mit und ohne Behinderung. Selbst ist er seit seiner Geburt spastisch gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen.

Youtuber mit Erfahrung als Interviewer, Moderator und TV-Gast

Der Dialog zwischen Menschen mit und ohne Behinderung steht im Zentrum seines Schaffens. Aus diesem Grund engagiert sich der 31-Jährige bei Anlässen zum Thema Behinderung regelmässig als Redner, Interviewer oder Moderator.

Dem SRF-Publikum ist Jahn Graf ebenfalls bereits bekannt. So war er unter anderem in der Doku-Comedy-Reihe «Tabu» mit Comedian Renato Kaiser zu sehen und bei Radio SRF Virus in der Sendung «Rehmann – S.O.S. – Sick Of Silence» zu Gast. Zudem sprach er unter anderem in der Talkshow «Aeschbacher» über seinen Alltag als Rollstuhl-Youtuber.

Erster Einsatz als TV-Moderator bei den Paralympics Ende August

Während der Paralympics in Tokio folgt nun der erste Einsatz als Moderator eines TV-Magazins. Die Paralympischen Sommerspiele finden vom 24. August bis 5. September 2021 in der japanischen Hauptstadt Tokio statt. Sie gelten als grösste Sportveranstaltung für Athletinnen und Athleten mit einer Körper- oder Sehbehinderung.

Schweizer Radio und Fernsehen berichtet umfangreich über den Grossanlass. Das Herzstück der Berichterstattung bildet das von Jahn Graf moderierte TV-Magazin. Die konkrete Ausgestaltung des Magazins erarbeiten SRF Sport und der Moderator in den nächsten Monaten gemeinsam.

Der Auftritt gibt mir die Möglichkeit, gemeinsam mit dem interessierten Publikum in die Welt der paralympischen Athletinnen und Athleten einzutauchen.

Zu seinem bevorstehenden Engagement bei SRF Sport sagt Jahn Graf: «Ich freue mich sehr auf den Job als TV-Moderator bei den Paralympics. Der Auftritt gibt mir die Möglichkeit, gemeinsam mit dem interessierten Publikum in die Welt der paralympischen Athletinnen und Athleten einzutauchen. Als begeisterter Sportkonsument bin ich beeindruckt von den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung. Und wenn das Paralympics-Magazin von SRF Sport einen Teil dazu beiträgt, Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Behinderung abzubauen, bin ich umso glücklicher.»

Florian Zutt, Projektleiter Paralympics von SRF Sport: «Jahn Graf ist ein versierter Youtuber. In seinen Videos stellt er seine Fähigkeiten als Interviewer und Moderator regelmässig unter Beweis. Zudem ist er sportbegeistert, sammelte schon verschiedentlich Erfahrung vor der TV-Kamera und bringt seine persönliche Perspektive als Mensch mit Behinderung ein. Darum ist er für uns der Richtige, um den paralympischen Sport einem breiten Publikum näher zu bringen.»