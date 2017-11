Über eine Million TV-Zuschauer in den Schlussminuten

Der geglückte Auftritt der Schweizer Fussballer in der WM-Barrage hat am Donnerstagabend einmal mehr ein grosses Publikum vor den Bildschirm gelockt. Der Spitzenwert lag bei 1'081’000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Das Hinspiel in Belfast gegen das Nationalteam Nordirdlands verfolgten im Durchschnitt 905’000 Personen aus der Deutschschweiz live auf SRF zwei.

Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 51 Prozent. Den Spitzenwert erzielte die Schlussminute mit 1'081’000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Am Sonntag der letzte Schritt

Am Sonntag wollen die Schweizer Fussballer den letzten Schritt auf dem Weg an die WM 2018 in Russland machen. Das Rückspiel findet vor vollen Rängen im Basler St. Jakob-Park statt. Ab 17:20 Uhr sind Sie auf SRF zwei und bei uns in der Sport App mit Stream & Ticker wiederum hautnah dabei.