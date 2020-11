View this post on Instagram

Montagsmaler - oder wie das bei uns heisst: «Berthod vs. Studer». Jetzt bist DU gefragt! Schreibe einen speziellen Begriff aus dem Skisport in die Kommentare und @lukas_studer_ oder @marc_berthod wird versuchen, diesen zu zeichnen. Je kreativer, desto besser. Die Auflösung gibt es um 17 Uhr im Insta-Live. Wir freuen uns auf eure Inputs und das etwas andere Gespräch am Montagnachmittag!