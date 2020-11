Die erste Runde Montagsmaler ging an Moderator Lukas Studer. Nun fordert Marc Berthod, Ski-Experte bei SRF Sport, Revanche. Ob das gelingt, erfahren Sie am Montag ab 20:00 Uhr auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport.

Nach der Niederlage in der 1. Runde musste sich Berthod einer besonderen Bestrafung stellen: Im legendären Käsedress in die Metzgerei einkaufen gehen, so die Aufgabe. Sie haben einen Vorschlag, was dem Verlierer der 2. Runde droht? Melden Sie sich auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster oder ab sofort direkt hier unten im Kommentarfeld.

Der ehemalige Skirennprofi Berthod ist jedenfalls siegessicher:

Hinweis: Wir bemühen uns, das Insta-Live-Gespräch so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.