Zwischen dem Ski-Experten und Moderator Lukas Studer steht es derzeit 1:1. Am Montag gibt es Runde 3. Machen Sie mit!

Montagsmaler mit Marc Berthod geht in die nächste Runde

Vor 3 Wochen gelang Marc Berthod die Revanche. Nach der Auftaktniederlage im Montagsmaler gegen Moderator Lukas Studer und dem daraus resultierenden Metzgerei-Besuch im Käsedress entschied der SRF-Ski-Experte die 2. Runde für sich. Als Strafe musste Studer im Hallenbad eine Laudatio auf Berthod halten.

Nun steht das nächste Duell an. Wer sich dieses Mal den Sieg sichert, erfahren Sie am Montag ab 20:00 Uhr auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport. Sie haben einen Vorschlag, welche «Strafaufgabe» dem Verlierer der 3. Runde drohen soll? Melden Sie sich auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster oder ab sofort hier im Kommentarfeld.

Hinweis: Wir bemühen uns, das Insta-Live-Gespräch so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.