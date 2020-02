Es gilt die Grundüberzeugung, dass die sportliche Leistung der Frauen nicht so gut ist wie die der Männer. Das widerspiegelt sich auch in der Medienberichterstattung. Eine Studie zeigt: In der täglichen Berichterstattung der vier grössten Printmedien in Deutschland liegt der Anteil der Artikel über Sportlerinnen bei zehn Prozent.

Um Aufmerksamkeit zu generieren, müssten Sportlerinnen zeigen, dass ihre Sportart auch attraktiv sei, sagt Karolin Heckemeyer, Genderforscherin der Fachhochschule Nordwestschweiz. Eine Aussage, die Jolanda Neff, Weltmeisterin im Mountainbike, bestätigt: «Als Mann wirst du nach deiner Leistung beurteilt. Als Frau wirst du auch nach deinem Äusseren beurteilt.»

Der Sport ist nach wie vor eine Männerdomäne. Funktionäre, Trainer, Journalisten, Sponsoren und Zuschauer sind zu einem grossen Teil männlich. Das Idealbild einer Sportlerin aus einer heterosexuellen Betrachtungsweise ist sexy und athletisch, aber nicht zu muskulös. Das steuert auch das Verhalten der Sportlerinnen und führt zur Inszenierung von Weiblichkeit.