Kletterin Petra Klingler über ihre Zukunft und weshalb sie trotz Corona an der EM teilnimmt.

Kletter-EM in Moskau

Wenn Petra Klingler an der Kletter-EM in Moskau (20.-29.11.) im Einsatz steht, peilt die Zürcherin nicht die Medaillen an – zumindest nicht primär: «Die EM ist für mich eher ein Training für Olympia 2021», sagt sie gegenüber SRF Sport.

Manche Nationen bleiben dem Event in Russland aufgrund der Pandemie ganz fern, andere reisen mit einer verkleinerten Delegation an. Das Virus hat auch bei der Boulder-Weltmeisterin von 2016 Zweifel ausgelöst. «Es ist eine schwierige Situation. Ich habe mir selber Gedanken darüber gemacht, ob ich überhaupt starten will.» Gleichzeitig sei es ihr Beruf, so Klingler. «Es ist eine riesige Motivation, einen Wettkampf zu haben.» Davon gab es heuer kaum welche.

Zukunft offen

2023 verwandelt sich die Schweiz dann ins Kletter-Mekka, wenn die WM in Bern ausgetragen wird. Ob Klingler, die dann 31 wäre, dabeisein wird, lässt sie offen: «Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie lange meine Karriere noch dauert. Nach Olympia schaue ich weiter.»

Zunächst steht aber die EM auf dem Programm. Wie es dort ablaufen wird, erklärt Klingler gleich selber: