Brägger zeigt starke WM-Quali

Pablo Brägger ist an der Kunstturn-WM in Montreal gut in die Quali gestartet. Eddy Yusof hingegen erlebte einen enttäuschenden Wettkampf.

Mit guten 83.798 Punkten liegt Pablo Brägger nach 2 von 4 Subdivisionen auf Rang 5 im Mehrkampf. Die besten 24 Athleten dürfen an der WM in Montreal in der Medaillenentscheidung antreten. Für Eddy Yusof, derzeit mit 79.064 Punkten 10., dürfte es hingegen mehr als knapp werden.

Hegi brilliert am Reck

Neben der Mehrkampfwertung präsentierte sich Brägger auch an seinem Paradegerät, dem Reck, äusserst stark: 14.433 Punkte bedeuten für den amtierenden Europameister die Führung, nachdem die Hälfte der Qualifikanten ihre Übung absolviert haben.

Hoffnungen auf den erneuten Einzug in den Reckfinal darf sich auch Oliver Hegi machen. Dem diesjährigen EM-Zweiten gelang ebenfalls ein tadelloser Vortrag. In der Zwischenwertung liegt er auf Rang 3. Allerdings haben zu diesem Zeitpunkt die starken Nationen wie Russland, Japan und China ihr Programm noch nicht hinter sich gebracht.

Yusofs Tag zum Vergessen

Einen Wettkampf zum Vergessen erlebte Eddy Yusof. Der nominell stärkste Schweizer Mehrkämpfer stürzte zum Auftakt des Wettkampfs sowohl am Barren als auch am Reck. Und auch am Pauschenpferd musste der Olympia-Zwölfte von Rio das Gerät verlassen. An den Ringen und am Sprung gelang Yusof immerhin ein versöhnlicher Abschluss.

Die Frauen starten am Mittwoch in die Qualifikation.

