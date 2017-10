Historisch: 5 WM-Finalplätze für Schweizer Kunstturner

Heute, 18:58 Uhr

Der Höhenflug der Schweizer Kunstturner findet auch an den Weltmeisterschaften in Montreal seine Fortsetzung. In der Qualifikation sichert sich die STV-Riege 5 Finalplätze.

Erfolgreiche Schweizer: 3 Turner, 5 WM-Finalplätze 0:29 min, vom 3.10.2017 Die Schweizer Turner haben an der WM in Montreal die Quali besser als erhofft abgeschlossen: Pablo Brägger steht als 9. der Quali im Mehrkampffinal . Zudem bestreitet der St. Galler die Entscheidungen am Reck und am Barren .

steht als 9. der Quali im . Zudem bestreitet der St. Galler die Entscheidungen am und am . Ebenfalls die Mehrkampf -Quali überstanden hat Eddy Yusof .

-Quali überstanden hat . Am Reck kämpft auch Oliver Hegi um Edelmetall. Vor allem Europameister Brägger zeigte am Reck eine fulminante Leistung. Er beendete die Quali auf dem hervorragenden 2. Platz – punktgleich mit Epke Zonderland (Ho), dem Olympiasieger von London. Brägger und Co. gehen in die Geschichte ein Brägger und Hegi sorgten damit für einen Eintrag in die Geschichtsbücher: Seit den Fünfzigerjahren hatten nie mehr 2 Schweizer an Weltmeisterschaften am selben Gerät den Sprung in die Top 8 geschafft. 1954 gab es letztmals 3 Schweizer Plätze in den Geräte-Finals. Als Zugabe erreichte Brägger auch noch den Final am Barren, der ebenfalls am Sonntag stattfindet. Als 9. der Qualifikation profitierte er von der Regel, dass nur 2 Athleten pro Nation den Final bestreiten dürfen, weswegen der Chinese Xiao Ruoteng über die Klinge springen musste. Yusof trotz 3 Stürzen weiter Seinen nächsten Einsatz hat Brägger bereits am Donnerstag im Mehrkampf-Final. Ebenfalls zu einem 2. Auftritt kommt Eddy Yusof, der in der Qualifikation 3 mal gestürzt war. Der Zürcher Unterländer klassierte sich auf dem 19. Rang. Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 2.10.2017, 22:40 Uhr

pro/sda