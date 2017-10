Steingruber: «Es war sehr, sehr viel Glück dabei»

Giulia Steingruber hat die Anspannung von ihren absolvierten Sprüngen als Startnummer 1 bis zum Gewinn der Bronzemedaille kaum ertragen. Ihr Erfolgsrezept? Glück und ein Wettkampf ganz nach ihrem Gusto.

Steingruber: «Es war nicht angenehm, warten zu müssen» 2:37 min, vom 7.10.2017

Im Kampf um WM-Bronze hätte es für Giulia Steingruber in Montreal durchaus auch ein Déjà-vu werden können. Sie war Siebte im Mehrkampf geworden und musste an ihrem Paradegerät im Final als Nummer 1 loslegen. So geschehen an den Welttitelkämpfen 2013. In Antwerpen hatte sie damals den undankbaren 4. Rang am Sprung belegt.

Diesmal aber katapultierte sich die 23-Jährige auf das WM-Podest: Nach einer ultraknappen Entscheidung jubelte Steingruber über Bronze.

Dies waren ihre wichtigsten Aussagen nach dem Coup:

« Ich kam mit dem Ziel hierhin, eine gute Qualifikation zu zeigen. Doch nun ist einfach alles perfekt aufgegangen. Das ist mega schön und kaum in Worte zu fassen. »

« Meine Sprünge waren nicht optimal. Ich hatte gezittert. Deshalb war am Ende sehr, sehr viel Glück dabei. »

« Es war nicht angenehm, die Sprünge der anderen Turnerinnen abwarten zu müssen. Meine Trainerin probierte mich zu beruhigen. Doch ich war so am Herumtigern, dass sogar die Russen gelacht haben. »