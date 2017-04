Unser Turn-Experte sagt: «Die Schweizer können etwas reissen»

Heute, 10:25 Uhr

Die Schweiz ist an der EM im rumänischen Cluj-Napoca in den Mehrkampf-Finals gleich zu viert vertreten. SRF-Experte Roman Schweizer stuft die Möglichkeiten des Quartetts ein – und nimmt sogar das Wort Medaille in den Mund.

1. ... über Oliver Hegi (24), Rang 4 in der Qualifikation «Seine Qualifikation war traumhaft» 0:22 min, vom 21.4.2017 2. ... über Eddy Yusof (22), Rang 7 in der Qualifikation «Eddy hat es drauf» 0:34 min, vom 21.4.2017 3. ... über Ilaria Käslin (19), Rang 16 in der Qualifikation «Sie will ihre Enttäuschung ausmerzen» 0:20 min, vom 21.4.2017 4. ... über Lynn Genhart (15), Rang 19 in der Qualifikation «Sie kann befreit aufturnen – und sich steigern» 0:33 min, vom 21.4.2017

TV-Hinweis Verfolgen Sie die Mehrkampf-Finals an der EM am Freitag live auf SRF zwei sowie

in unserer Sport App. Männer ab 12 Uhr und Frauen ab 16:30 Uhr.

