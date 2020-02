Alexander Bolschunow entscheidet das Skating-Rennen über 15 km mit Massenstart in Falun für sich.

15 km in Falun

Bolschunow setzte sich im Finish souverän gegen den Norweger Sjur Röthe durch und feierte den 4. Distanzsieg in Folge. Der Gewinner der Tour de Ski schüttelte auf der Zielgeraden seinen Kontrahenten mit Leichtigkeit ab. Mit Ivan Yakimuschkin komplettierte ein weiterer Russe das Podest. Bolschunow baute seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung in Abwesenheit des verletzten Johannes Kläbo (Fingerbruch) aus.

4 Schweizer, aber kein Cologna

Auch 4 Schweizer nahmen das Massenstartrennen in Angriff. Das beste Resultat erzielte der St. Galler Dajan Danuser, der seine Weltcuppremiere im Ausland feierte. Er gewann das Duell um Rang 41 gegen Teamkollege Roman Furger im Foto Finish. Jason Rüesch wurde 48., Jovian Hediger klassierte sich im 70. Rang. Dario Cologna hatte auf den Wettkampf verzichtet, um sich für die Ski-Tour von nächster Woche zu schonen.