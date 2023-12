Nadine Fähndrich belegt in Toblach beim Rennen über 10 km klassisch Rang 27 und läuft als einzige Schweizerin in die Top 30.

Den Sieg sichert sich die Finnin Kerttu Niskanen.

Das Rennen der Männer – ebenfalls über 10 km klassisch – startet um 15 Uhr (live auf SRF zu sehen).

«Zufrieden ist sicher das falsche Wort. Ich denke, ich kann mehr.» – Das waren die Worte von Nadine Fähndrich nach der 2. Etappe der Tour de Ski. Die 28-jährige Innerschweizerin konnte im 10-km-Rennen im klassischen Stil mit Rang 27 keinen Exploit landen und büsste am Ende 1:40 Minuten auf die Zeit von Siegerin Kerttu Niskanen ein.

Ich konnte nicht viel schneller laufen.

Dieses Resultat geht angesichts der durch Krankheit beeinträchtigten Vorbereitung aber in Ordnung. Die Atemprobleme der letzten Wochen scheinen überwunden zu sein. «Ich bin froh, dass es mit dem Schnaufen einigermassen gegangen ist. Es war allerdings schon immer am Limit, ich konnte nicht viel schneller laufen», sagte sie nach dem Rennen.

Im Gesamtklassement liegt Fähndrich mit einem Rückstand von 1:16 Minuten nun auf dem 14. Platz. Sie war vom Schweizer Septett dennoch die mit Abstand beste Athletin. Désirée Steiner (36.), Anja Weber (38.), Nadja Kälin (42.), Lea Fischer (51.), Alina Meier (55.) und Giuliana Werro (56.) verpassten allesamt den Sprung in die Top 30.

01:40 Video Fähndrich: «Zufrieden ist das falsche Wort» Aus Sport-Clip vom 31.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

3. Etappensieg für Niskanen – Niederlage für Schwedinnen

Die Finnin Niskanen feierte ihren 3. Etappensieg an einer Tour de Ski. Die 35-Jährige setzte sich vor Victoria Carl aus Deutschland und der Weltcup-Führenden Jessica Diggins aus den USA durch. Diggins hat damit auch die Führung im Tour-Klassement übernommen.

Die Schwedinnen stellen das Nummer-1-Team bei den Frauen. Am Sonntag zählten sie allerdings in globo zu den Verliererinnen. Das Material passte wohl nicht ganz. Einzig die Sprint-Siegerin Linn Svahn lief als Neunte in die Top Ten. Titelverteidigerin Frida Karlsson liegt im Gesamtklassement bereits 1:11 Minuten hinter Diggins.

So geht es weiter

Am Neujahrstag findet die 3. und letzte Etappe in Toblach statt. Sowohl für die Männer als auch für die Frauen steht das Rennen über 25 km in der freien Technik an. Danach verschiebt sich der Tross nach Davos, wo am Mittwoch und Donnerstag je ein Rennen stattfindet. Der Abschluss der Tour de Ski folgt am kommenden Wochenende in Val di Fiemme.