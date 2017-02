Cologna in Estland früh ausgeschieden

Beim Sprint-Weltcup in Otepää (Est) hat Dario Cologna die Qualifikation für die Viertelfinals deutlich verpasst. Noch sind aber vier Schweizer im Rennen.

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Verfolgen Sie die Sprint-Finals in Otepää ab 10:55 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Dario Cologna konnte beim letzten Sprint vor der WM in Lahti nicht reüssieren. Der Bündner kam als 45. mit gut 13 Sekunden Rückstand auf Qualifikationssieger Johannes Hösflot Kläbo aus Norwegen ins Ziel.

Am Sonntag hat Cologna erneut die Chance, seine Form zu testen. In Otepää steht ein 15-km-Rennen in klassischer Technik auf dem Programm.

4 Schweizer noch im Rennen

Den Sprung in die Viertelfinals geschafft haben Roman Furger (25.) und Jovian Hediger (27.). Bei den Frauen erreichten zwei der drei gestarteten Schweizerinnen die K.o.-Runde. Laurien van der Graaff überzeugte als 9., Distanzspezialistin Nathalie von Siebenthal wurde 29. Überraschend ausgeschieden ist Nadine Fähndrich als 41.