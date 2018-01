Colognas Kampfansage an die Konkurrenz

Heute, 16:43 Uhr

In überlegener Manier sicherte sich Dario Cologna den insgesamt 4. Gesamtsieg an der Tour de Ski. Der Auftritt des Münstertalers war ein starkes Signal an seine Konkurrenten – auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele.

Cologna: «Habe gezeigt, dass ich alle schlagen kann» 1:42 min, vom 7.1.2018 Mit dem Sieg in der 2. Etappe übernahm Dario Cologna die Spitzenposition an der diesjährigen Tour de Ski. Der erste Weltcup-Erfolg seit fast 3 Jahren schien den 31-Jährigen zu beflügeln. Cologna gab die Führung nicht mehr ab und hielt die Konkurrenz souverän in Schach. « Dario weiss nun: Ich bin wieder ganz vorne dabei, ich habe vieles richtig gemacht. » Hippolyt Kempf

Disziplinenchef Er dominierte die Tour auf eine Art und Weise, die ihn selbst überraschte. «Ich konnte vor Beginn der Tour nicht erwarten, dass es so gut aufgeht. Aber der Knopf hat sich schon beim 1. Rennen gelöst. Danach konnte ich es ohne eine Schwäche durchziehen», bilanzierte er. Langlauf 4. Gesamtsieg: Cologna gewinnt die Tour de Ski Die Hoffnung schon fast aufgegeben 6 Jahre nach seinem letzten Triumph konnte Cologna die Tour de Ski also wieder für sich entscheiden. Dabei hatte zwischenzeitlich nicht einmal mehr er selbst daran geglaubt, die Tour je wieder gewinnen zu können. Wegen des Leistungsasthmas hatte er die Hoffnung schon fast aufgegeben. 2 Jahre später folgte nun diese wundersame Wende. Cologna hat sich zum perfekten Zeitpunkt in Topform gebracht. Er gehört wieder zu jenen Läufern, die es zu schlagen gilt. «Dario weiss nun: Ich bin wieder ganz vorne dabei, ich habe vieles richtig gemacht», sagte Disziplinenchef Hippolyt Kempf. Der perfekte Zeitpunkt Und das einen Monat bevor die Olympischen Spielen in Pyeongchang eröffnet werden. Das Timing könnte also nicht besser sein. Die Form stimmt und das Selbstvertrauen ist zurück – das beweisen auch seine Aussagen nach dem Tour-Sieg. «Ich habe gezeigt, dass ich wieder zurück bin und dass ich alle schlagen kann.» Eine klare Ansage an seine Widersacher. Olympia kann definitiv kommen. Cologna: «Hätte es dieses Jahr nicht erwartet» 2:12 min, vom 7.1.2018 Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.01.2017, 14:25 Uhr

sta