Dario Cologna zählt an der WM in Oberstdorf nicht zu den grossen Favoriten. Mit dem Bündner ist dennoch zu rechnen.

Gold und 2 Mal Silber an Weltmeisterschaften sowie 4 Mal Gold an Olympischen Spielen konnte Dario Cologna in seiner Karriere schon gewinnen. Der Münstertaler wusste an Grossanlässen schon oft zu überzeugen. Nur zu gerne würde er an der WM in Oberstdorf seine Sammlung mit einer weiteren Medaille vergrössern.

Hat Cologna an den Titelkämpfen aber tatsächlich eine Chance auf einen Podestplatz? In der bisherigen Saison erlebte der 34-Jährige Höhen und Tiefen. Das Highlight war der 2. Platz im Rennen über 15 km im Val Müstair an der Tour de Ski. 5 Mal war er in den Top 10 klassiert, sein letzter Wettkampf liegt aber bereits 3 Wochen zurück.

Ich bin sicher nicht der grosse Favorit. Aber ich bin motiviert und freue mich sehr auf die WM.

Zuletzt bereitete sich Cologna in Davos intensiv auf die WM vor. «Ich habe gut trainiert, konnte mich gut vorbereiten und ich bin gesund geblieben», zieht der Bündner vor der Abreise nach Oberstdorf am Mittwoch ein positives Fazit. Wie sieht er selber seine Chancen auf einen Exploit?

«Ich kann nicht mehr in jedem Rennen um den Sieg kämpfen, diese Zeiten sind vorbei», stellt Cologna klar. «Deshalb konzentriere ich mich auch mehr auf die Grossanlässe. Ich bin sicher nicht der grosse Favorit, die Jungen drücken sehr stark. Aber ich bin motiviert und freue mich sehr auf die WM.»

Letzte WM-Medaille 2015

Seine letzte WM-Medaille holte Cologna 2015 in Falun mit Rang 2 im Skiathlon. Damals hatte er bereits im Vorfeld seine Form mit 5 Podestplätzen im Weltcup unter Beweis gestellt. Anders sah es 2017 in Lahti (auch wegen muskulären Problemen) und 2019 in Seefeld aus, als er jeweils leer ausging. Nach Finnland war er mit einem Podestplatz im Weltcup gereist, nach Österreich ohne Top-3-Klassierung.

Parallelen zu 2014

Die Resultate in diesem Winter sprechen also nicht unbedingt für Cologna. Allerdings weist die laufende Saison auch Parallelen zum Jahr 2014 auf. Damals wurde er wegen einer Verletzung ausser Gefecht gesetzt und reiste mit vielen Fragen an die Olympischen Spiele nach Sotschi. Im Weltcup hatte er es zuvor einmal auf das Podest geschafft. Im Rahmen der Tour de Ski wurde er über 15 km in Toblach Zweiter. In Russland holte er dann 2 Mal Olympia-Gold.

«WM und Olympia sind immer eine Extra-Motivation. Ich mag es, wenn der Druck noch einmal ein bisschen grösser ist. Daran kann ich sogar wachsen», erklärt Cologna. Man darf also gespannt sein, ob er in Oberstdorf zu einem nächsten Höhenflug ansetzt.