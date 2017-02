Laurien van der Graaff überlässt nichts dem Zufall

Mittwoch, 22. Februar 2017, 23:29 Uhr

Michèle Schönbächler/boe

Gleich am 1. Wettkampftag an der Nordisch-WM in Lahti (Fi) ist auch Laurien van der Graaff gefordert. Die Schweizer Sprintspezialistin bereitete sich minutiös auf ihren Einsatz vor, wie sie im Audio verrät.