Nur eine Norwegerin kann mit den Schwedinnen mithalten

Frida Karlsson (SWE) gewinnt beim Saisonauftakt der Langläuferinnen im finnischen Kuusamo das Einzel über 10 km klassisch.

Beste Schweizerin ist Nadja Kälin auf Rang 16. Nadine Fähndrich verzichtete auf das Rennen.

Ab 13:10 Uhr sind die Männer an der Reihe, das Rennen können Sie hier live mit verfolgen.

Die Schwedinnen haben zum Auftakt der neuen Langlauf-Saison ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Einzig die Norwegerin Heidi Weng konnte dank einer guten zweiten Rennhälfte mithalten und so einen schwedischen Dreifachsieg verhindern. Als Zweite schob sie sich zwischen Siegerin Frida Karlsson und Moa Ilar und schubste Ebba Andersson vom Podest.

Die Schweizerinnen zeigten im finnischen Nordosten ein ansprechendes erstes Rennen. Nadja Kälin war mit etwas mehr als einer Minute Rückstand als 16. beste Schweizerin, Anja Weber schaffte es gerade noch in die Top 20.

Nadine Fähndrich verzichtete auf einen Start. Die Luzernerin legt ihren Fokus in der Olympia-Saison voll auf den Sprint und bestreitet nur ausgewählte Distanzrennen.

Resultate