An der Nordisch-WM wollen die Schweizerinnen und Schweizer für Furore sorgen. Das meinen Nadine Fähndrich, Gregor Deschwanden und Co.

Am Donnerstag wird mit dem Sprint die Nordisch-WM in Oberstdorf eingeläutet. Dies nicht erst am Mittag, wie eigentlich vorgesehen gewesen wäre; aufgrund der hohen Temperaturen wurde der Start bereits auf den Vormittag versetzt. Ein Wort dabei mitzureden hatte auch Christian Flury, Chef Langlauf bei Swiss-Ski.

Die Schweizer Athletinnen und Athleten sind derweil bereit für die Jagd auf Edelmetall – egal, wie weich die Unterlage auch sein mag. Wir haben den Protagonistinnen und Protagonisten vor dem WM-Start auf den Zahn gefühlt.

Nadine Fähndrich: «Es ist das Highlight der Saison. Dafür haben wir das ganze Jahr trainiert. Ich bin schon etwas nervös. Aber ich versuche, alles für den Donnerstag aufzusparen und in Adrenalin umzuwandeln.»

Jovian Hediger: «Es ist ein grosses Fragezeichen von den Bedingungen her. Es ist gut und wichtig, dass der Start verschoben wurde. Ich hoffe, dass es bis zum Schluss nicht total durchbricht.»

Laurien van der Graaff: «Im Klassischen fehlt mir noch die Konstanz. Das Hauptziel im Sprint ist der Halbfinal. Wenn ich die Trainingsleistungen in den Wettkampf übertragen kann, ist vieles möglich.»

Gregor Deschwanden: «Wenn das Material und das Setup passt und der Sprung sitzt, kann ich in die Top 5 springen. Ich hatte eine sehr konstante, gute Saison. Ich bin zufrieden, wenn ich es schaffe, zwei Top-Sprünge zu zeigen.»

So berichtet SRF von den Wettkämpfen

SRF überträgt sämtliche Medaillen-Entscheidungen aus Oberstdorf live. Das detaillierte Programm und alle Resultate finden Sie hier: