Sundby siegt am Holmenkollen

Martin Johnsrud Sundby hat das prestigeträchtige Klassisch-Rennen über 50 km am Holmenkollen in Oslo gewonnen. Jonas Baumann und Ueli Schnider holten Weltcup-Punkte.

Martin Johnsrud Sundby gewann wie im letzten Jahr den klassischen 50-km-Lauf am Holmenkollen. Der Norweger, der auch den Gesamt-Weltcup für sich entschieden hat, setzte sich 3 km vor dem Ziel von Iivo Niskanen ab und distanzierte den Finnen um 9,9 Sekunden. Den 3. Platz ersprintete sich in einer Fünfergruppe mit 1:15 Minute Rückstand der Russe Alexander Bessmertnich.

Schweizer in den Punkten

Die beiden einzigen Schweizer Jonas Baumann (26.) und Ueli Schnider (27.) schafften es knapp in die Weltcup-Punkte. Dario Cologna verzichtete wie einige andere Spitzenläufer auf das traditionsreiche Rennen in Oslo und wird am Sonntag den Engadin Skimarathon laufen.

