Legende: In beneidenswerter Frühform Ditaji Kambundji legte in ihrem ersten Wettkampf 2023 eine vielversprechende Basis. Keystone/Peter Schneider

Hallen-Meeting in Magglingen: Kambundji kommt stark aus den Startlöchern

Die Hürdensprinterin Ditaji Kambundji sorgte am ersten Tag des nationalen Hallenmeetings in Magglingen für das Glanzlicht. Die 20-jährige Bernerin erreichte 8,06 Sekunden (60 m), womit sie bis auf 3 Hundertstel an die Limite für die Hallen-EM in Istanbul herankam. So schnell hat die EM-Dritte von München 2022 über 100 m Hürden ihre Hallensaison noch nie lanciert.

02:25 Video Archiv: Kambundji fliegt über 100 m Hürden zu EM-Bronze Aus Sport-Clip vom 21.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.

Hallen-Meeting in Boston: Raess läuft in Boston aufs Podest

Der Schweizer Langstreckenläufer Jonas Raess glänzte am Hallen-Meeting in Boston. Der 28-Jährige des LC Regensdorf liess über 5000 m namhafte Gegner hinter sich und wurde in 13:10,96 Minuten Dritter. Einzig bei seinem im letzten Jahr gleichenorts aufgestellten Schweizer Rekord (13:07,95) lief Raess über diese Distanz Indoor noch schneller.