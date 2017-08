Büchel bleibt im Halbfinal auf der Strecke

Selina Büchel hat den erstmaligen Finaleinzug an einem Grossanlass verpasst. Der Toggenburgerin gingen im 800-m-Halbfinal im Finish die Kräfte aus und sie musste sich mit Platz 5 begnügen.

Büchels Traum vom WM-Final geplatzt Der 800-m-Halbfinal mit Büchel Büchels Traum vom WM-Final geplatzt 1:08 min, vom 11.8.2017

Der 800-m-Halbfinal mit Büchel 2:15 min, vom 11.8.2017

Büchel wird in ihrem Halbfinal mit der Zeit von 1:59,85 Minuten Fünfte

Damit belegt sie in der Gesamtabrechnung Platz 11

Nach Peking 2015 und Rio 2016 bleibt sie zum 3. Mal im Halbfinal hängen

Für Selina Büchel ist der Traum vom erstmaligen Final an einer WM erneut geplatzt. Die 26-Jährige war auf den ersten von zwei Bahnrunden sichtlich bemüht, Kräfte zu sparen. Auf den zweiten 400 Metern gelang es ihr dann aber – eingeklemmt zwischen den anderen Läuferinnen – nicht, zur grossen Aufholjagd anzusetzen.

« Am Schluss war ich leer und konnte nicht mehr zulegen. » Selina Büchel



Am Ende reichte es Büchel hinter der zwischenzeitlich disqualifizierten und später wieder rehabilitierten Britin Lynsey Sharp nur zu Platz 5. Knapp drei Zehntel fehlten ihr für den Sprung in den Final.

Tank leer – Enttäuschung gross

Mit ihrer Zeit von 1:59,85 – 39 Hundertstel über ihrer Saisonbestleistung – belegte Büchel am Ende im Gesamtklassement den 11. Rang. Das gleiche Resultat hatte sie auch vor zwei Jahren in Peking erzielt, an den Olympischen Spielen in Rio hatte sie den Final der Top 8 als Neunte noch knapper verpasst.

«50 m vor dem Ziel ging nichts mehr»

«Sicher bin ich mega enttäuscht. Es war mein Traum, in den Final vorzustossen. Aber ich war auch genug realistisch und wusste, dass es einen Exploit braucht», zeigte sich die Schweizerin kurz nach dem Rennen gefasst.

Es sei ihr zuerst gut gelungen, mitzulaufen und ruhig zu bleiben. «Am Schluss war ich dann einfach leer und konnte nicht mehr so zulegen wie die anderen», analysierte sie.

Semenya standesgemäss vorne weg

Den Sieg im Halbfinallauf von Büchel sicherte sich erwartungsgemäss Caster Semenya. Die Südafrikanerin, Bronzegewinnerin über 1500 m, überquerte die Ziellinie in 1:58,90 und stellte damit die schnellste Zeit aller Halbfinalistinnen auf.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.08.2017, 19:55 Uhr