Guter 5. Platz für Schweizer 4x100-m-Staffel

Heute, 22:39 Uhr

Die Schweizer 4x100-m-Staffel hat an den Weltmeisterschaften in London im Final den guten 5. Platz belegt. Der Sieg geht an die USA vor Grossbritannien und Jamaika.

Bild in Lightbox öffnen. Das Quartett Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und Salomé Kora lief 42,51 Sekunden und blieb damit eine Hundertstel über seinem am Samstagmorgen im Vorlauf aufgestellten Schweizer Rekord von 42,50. Gold ging in der Jahresweltbestzeit von 41,82 Sekunden an die favorisierten Sprinterinnen aus den USA, die im Final auch auf die 100-m-Weltmeisterin Tori Bowie zählen konnten, vor Gastgeber Grossbritannien. Titelverteidiger Jamaika, das auf Olympiasiegerin Elaine Thompson verzichten musste, holte Bronze. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.08.17, 19:55 Uhr

twu/sda