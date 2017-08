Heiss, heisser, am heissesten: Das sind die Top-Duelle

Bolt oder Gatlin? Vetter oder Röhler? Thompson oder Schippers? Diese Zweikämpfe dürften die Weltmeisterschaften in London prägen. Wer ist Ihr Favorit?

Die Top-Cracks blicken voller Zuversicht voraus Lavillenie über seine Ziele in London Röhler: «Für mich wird es eine wichtige Premiere» Van Niekerk: «Ich muss einfach daran glauben» Lavillenie über seine Ziele in London 0:49 min, vom 2.8.2017

Röhler: «Für mich wird es eine wichtige Premiere» 0:42 min, vom 2.8.2017

Van Niekerk: «Ich muss einfach daran glauben» 0:52 min, vom 2.8.2017

100 m Männer: Usain Bolt vs. Justin Gatlin

Ein letztes Mal will der Blitz einschlagen: Usain «Lightning» Bolt nähert sich dem Ende seiner unglaublichen Karriere. Der Jamaikaner ist nach dem Happy End aus, obschon sein Nimbus des Unantastbaren etwas verblasst scheint. Nur einmal blieb er diese Saison unter 10 Sekunden (in 9,95 in Monaco). Sein Hauptrivale Andre De Grasse (Ka) muss verletzt passen. Aber vielleicht kann Justin Gatlin ja endlich mal kontern? Dem Amerikaner, der ebenfalls mit einem Saisonwert von 9,95 zu Buche steht, blieb 2013 und 2015 hinter dem schnellsten Mann der Welt jeweils nur WM-Silber.

Speerwurf: Johannes Vetter vs. Thomas Röhler

Anfang Jahr sorgte Olympiasieger Thomas Röhler in Doha für Staunen: Mit 92,60 m warf er den Speer so weit, wie seit 20 Jahren niemand mehr. Allzu lang durfte er diesen Status nicht geniessen: In Luzern schleuderte sein deutscher Landsmann Johannes Vetter das Sportgerät noch weiter: 94,44 m. Das DLV-Duo ist trotz Konkurrenz befreundet. Beide betonen, dass diese gesunde Rivalität für die Top-Weiten mitverantwortlich sei.

200 m Frauen: Elaine Thompson vs. Dafne Schippers

Es gab Ausnahmen, meist aus der DDR, doch abgesehen davon waren die 200 m seit den 1980er Jahren eine rein amerikanisch-jamaikanische Domäne. Dann kam Dafne Schippers und durchbrach die Phalanx. 2015 kürte sich die Niederländerin zur Weltmeisterin – vor Elaine Thompson. 2016 holte sie die olympische Silbermedaille – diesmal hinter Thompson. Alles deutet daraufhin, dass auch in London diese beiden Frauen den Sieg über 200 m unter sich ausmachen.

Stabhochsprung: Sam Kendricks vs. Renaud Lavillenie

Renaud Lavillenie ist der beste Stabhochspringer unserer Zeit. Davon zeugen unter anderem 6 Gesamtsiege im Diamond Race seit 2010. Doch «Air France» hat zwei Probleme: Zum einen versagen dem 30-Jährigen mitunter die Nerven – zum schlechtesten Zeitpunkt. An der WM 2013 musste sich Lavillenie genau so überraschend geschlagen geben wie 2015. In Rio zerbrach er unter dem Druck des ihn auspfeifenden Publikums. Das andere Problem heisst Sam Kendricks: Der US-Showman schlug Lavillenie in allen 4 Diamond-League-Meetings, an welchen er antrat.

