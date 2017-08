Hussein dank grandiosem Schlussspurt im Final

Heute, 21:34 Uhr

Kariem Hussein hat sich an der WM eindrücklich für seinen enttäuschenden Vorlauf rehabilitiert. Der 28-Jährige wurde in seinem Halbfinal über 400 m Hürden Zweiter und zog direkt in den Final ein.

Hussein gelingt eindrückliche Reaktion Der Halbfinal-Lauf von Kariem Hussein Hussein gelingt eindrückliche Reaktion 1:17 min, vom 7.8.2017

Der Halbfinal-Lauf von Kariem Hussein 1:03 min, vom 7.8.2017 Hussein läuft die 400 m Hürden in 49,13 Sekunden

Damit ist er fast 1 Sekunde schneller als im Vorlauf

Schnellster im Halbfinal ist Kerron Clement (USA/48,35) Was für eine Reaktion von Kariem Hussein: Nachdem er den Vorlauf nur mit etwas Glück und als Lucky Loser überstanden hatte, zeigte der Thurgauer im Halbfinal eine überzeugende Leistung. Er absolvierte die 400 m Hürden in 49,13 Sekunden und qualifizierte sich direkt für den Final der besten Acht vom Mittwoch. « Es war nicht ganz einfach. Aber mein Umfeld hat gut auf mich eingeredet. » Hussein ging das Rennen kontrolliert an und lief seinen Konkurrenten zuerst etwas hinterher. Nach der letzten Kurve drehte der Europameister von 2014 auf Bahn 2 aber gewaltig auf und belohnte sich mit dem 2. Platz. Nur der Amerikaner TJ Holmes war um eine winzige Hundertstelsekunde schneller. Hussein: «Den habe ich geil genommen» Der Knoten ist geplatzt Nach erfolgreicher Finalqualifikation war die Erleichterung bei Hussein deutlich spürbar. So wirklich konnte er seine Emotionen nicht in Worte fassen. «Vielleicht erwischt man manchmal schlechte Tage, manchmal gute», so der Ostschweizer. Nach der Enntäuschung im Vorlauf habe sein Umfeld «gut auf ihn eingeredet». Die aufmunternden Worte scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Zum Vergleich: Im Vorlauf lief Hussein die Stadionrunde in 50,12 Sekunden und war damit fast eine ganze Sekunde langsamer als am Montag. Clement untermauert Favoritenrolle Am Ende wies Hussein von allen acht Finalisten die langsamste Zeit auf. Allerdings hat der EM-Bronzegewinner von 2016 noch Luft nach oben, steht seine persönliche Bestzeit doch bei 48,45. Die schnellste Zeit im Halbfinal lief Kerron Clement (48,35). Nach der Vorlauf-Disqualifikation von Kyron McMaster, dem Jahresschnellsten, gilt der Amerikaner als Goldfavorit. Brasilianer Teles stürzt spektakulär über die Hürde 0:39 min, vom 7.8.2017 Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.08.2017, 19:25 Uhr

