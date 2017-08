Hussein zittert sich in den Halbfinal

Heute, 12:49 Uhr, aktualisiert um 13:02 Uhr

Kariem Hussein hat an der WM in London über 400 m Hürden den Vorlauf mit viel Mühe überstanden. Der Ostschweizer, Fünfter in seinem Lauf, kam als letzter Lucky Loser weiter.

Der Vorlauf von Kariem Hussein 1:35 min, vom 6.8.2017 Der Ostschweizer bleibt mit einer Zeit von 50,12 Sekunden deutlich unter den Erwartungen.

Zwei Disqualifikationen und ein Nicht-Start retten ihn.

Hier können Sie die Morgen-Session live mitverfolgen. Hussein stand nach seinem erstaunlich diskreten Auftritt selbst vor einem Rätsel. Der EM-Dritte von 2016, der in diesem Jahr bereits 48,79 s gelaufen war, rang nach Worten: «Ich weiss nicht, was los war.» Dreifaches Glück für Hussein Kariem Husseins Analyse: «Weiss nicht, was los war» Hussein profitierte einerseits davon, dass in seinem Lauf mit dem Esten Rasmus Mägi ein ernsthafter Konkurrent nicht antrat. Der 28-Jährige lief im dritten Heat lediglich schneller als zwei andere Athleten. Zudem retteten ihn die Disqualifikationen der Amerikaner Michael Stigler und Kyron McMaster. Beide waren schneller gelaufen als Hussein. Sie haben noch die Möglichkeit, Protest einzulegen. Bleiben diese aus, kommt der Schweizer als letzter von 4 Lucky Losern weiter.

ste