«London Calling»: Beckham weckt bei Fontanive Erinnerungen

In unserer Serie «London Calling» durchlaufen verschiedene Schweizer Athleten ein «Warm-up» zur WM im Olympiastadion und beantworten typisch britische Fragen. Heute gibt Langhürdlerin Petra Fontanive (28) Auskunft.

«London Calling» mit Petra Fontanive 2:12 min, vom 26.7.2017

Petra Fontanive schlug sich zum Ende der letzten Saison noch mit Rücktrittsgedanken herum. Doch nun ist sie über 400 m Hürden so schnell unterwegs wie noch nie zuvor und kommt in London zu ihrem 3. Auftritt an einem Grossanlass.

Wie steigt die Langhürdlerin in dieses Abenteuer?

Warum schwärmte sie früher für Beckham sowie Wallace & Gromit?

Und wie belohnt sie sich nach dem WM-Rennen?

Die Antworten darauf gibt es im Video.