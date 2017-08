Makwala darf über 200 m als Nachzügler ran

Im Fall um das auferlegte Startverbot für Isaac Makwala hat die IAAF nachgegeben. Der Läufer aus Botswana erhält die Chance, sich am Mittwoch im WM-Vorprogramm in einem Einzelrennen über 200 m für den Halbfinal zu qualifizieren.

Isaac Makwala ist am Montag nicht zu den 200-m-Vorläufen zugelassen worden. Der internationale Leichtathletik-Verband IAAF sperrte den Athleten, weil dieser am in London grassierenden Magen-Darm-Virus gelitten haben soll.

Makwala prangerte diesen Entscheid an und sprach hinterher sogar von Sabotage. Kurzfristig gab nun die IAAF dem Protest aus dem Lager der Botswaner statt.

20,53 Sekunden ist die Vorgabe

Makwala erhält nun in einem einsamen Rennen, das im Olympiastadion um 19:40 Uhr über die Bühne geht, eine verspätete Chance. Im Kampf nur gegen die Uhr könnte er die Halbfinal-Qualifikation nachholen. Falls der 30-Jährige eine Zeit von 20,53 Sekunden erreicht, ist er rund 3 Stunden später zu den Halbfinals zugelassen.

Dabei wäre er indirekt auch ein Konkurrent von Alex Wilson, der ab 21:55 Uhr (live auf SRF zwei) in die Top 8 sprinten möchte.