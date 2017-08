Ruckstuhl überzeugt als Elfte – Hussein zittert

Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl hat die Top 10 an ihrer ersten Elite-EM nur knapp verpasst. Trotz schwachem Auftritt im Halbfinal ist Hürdensprinter Kariem Hussein.

Die Siebenkämpferinnen Ruckstuhl und Agnou belegen die Schlussränge 11 und 21

Der Sieg geht wie schon an Olympia an Nafissatou Thiam

Kariem Hussein bleibt über 400 m Hürden deutlich unter den Erwartungen, kommt aber trotzdem weiter

Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl zeigte eine sehr überzeugende erste Elite-WM: Die 19-jährige Luzernerin wurde im abschliessenden 800-m-Lauf in 2:14,86 Minuten (PB 2:12,56) gestoppt, was ihr mit 6230 Punkten den 11. Schlussrang einbrachte; dabei blieb sie nur 127 Zähler über ihrem Schweizer Rekord. «Wow, das ist so cool», so die Zweite der U20-EM vor zwei Wochen.

Caroline Agnou, die ebenfalls ihr WM-Debüt gab, brauchte für die letzte Disziplin 2:18,57 Minuten (PB 2:16,06). die 21-jährige Seeländerin beendete den Siebenkampf auf Platz 21 (6001 Punkte). «Mit dem zweiten Wettkampftag bin ich zufrieden», sagte die U23-Europameisterin.

Erster WM-Titel für Belgien

Gold ging wie schon bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an Nafissatou Thiam, die Belgien das erste WM-Gold überhaupt bescherte. Mit 6784 Punkten verwies sie die Deutsche Caroline Schäfer (6696) und Anouk Vetter aus den Niederlanden (6636) auf die weiteren Plätze.

Kariem Husseins Analyse: «Weiss nicht, was los war»

Hussein rätselt über seine Leistung

Kariem Hussein stand nach seinem erstaunlich diskreten Auftritt über 400 m Hürden selbst vor einem Rätsel. Der EM-Dritte von 2016, der in diesem Jahr bereits 48,79 Sekunden gelaufen war, wurde in seinem Vorlauf in mediokren 50,12 Sekunden gestoppt. Danach rang der Thurgauer nach Worten: «Ich weiss nicht, was los war.»

Dreifaches Glück für Hussein

Der 28-Jährige konnte im dritten Heat lediglich zwei andere Athleten hinter sich lassen. Für den Vorstoss in den Halbfinal reichte es trotzdem. Hussein profitierte einerseits davon, dass in seinem Lauf mit dem Esten Rasmus Mägi ein ernsthafter Konkurrent nicht antrat.

Zudem retteten ihn die Disqualifikationen von Michael Stigler und Kyron McMaster (der Jahresweltbeste war einer der Titel-Favoriten). Beide waren schneller gelaufen als Hussein. Damit kam dieser als letzter von vier Lucky Losern weiter.

