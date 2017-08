Schweizer Hürden-Duo weiter – auch nervöser Wilson überzeugt

Léa Sprunger und Petra Fontanive überstehen an der Leichtathletik-WM über 400 m Hürden die Vorläufe souverän. Auch Alex Wilson qualifiziert sich über 200 m für die Halbfinals.

Schweizer 400-m-Hürden-Sprinterinnen überzeugen Der Lauf von Petra Fontanive Fontanive: «Habe versucht, Energie zu sparen» Der Lauf von Léa Sprunger Sprunger: «Wollte der Konkurrenz zeigen, dass ich da bin» Der Lauf von Yasmin Giger Giger über ihre WM-Premiere Schweizer 400-m-Hürden-Sprinterinnen überzeugen 2:48 min, vom 7.8.2017

Der Lauf von Petra Fontanive 1:05 min, vom 7.8.2017

Fontanive: «Habe versucht, Energie zu sparen» 2:15 min, vom 7.8.2017

Der Lauf von Léa Sprunger 1:22 min, vom 7.8.2017

Sprunger: «Wollte der Konkurrenz zeigen, dass ich da bin» 2:48 min, vom 7.8.2017

Der Lauf von Yasmin Giger 1:06 min, vom 7.8.2017

Giger über ihre WM-Premiere 1:38 min, vom 7.8.2017

Von den 3 Schweizerinnen über 400 m Hürden qualifizieren sich 2 für die Halbfinals.

Alex Wilson übersteht über die halbe Bahnrunde den Vorlauf.

Kariem Hussein steht über 400 m Hürden gar im Final.

400 m Hürden der Frauen: Sprunger und Fontanive weiter

Nach überzeugenden Leistungen stehen Léa Sprunger und Petra Fontanive über die längste Hürdenstrecke in den Halbfinals. Die Zürcherin, die in diesem Jahr so schnell wie noch nie läuft, qualifizierte sich als 2. souverän. Sie liess dabei in ihrem Lauf sogar die starke Amerikanerin Shamier Little hinter sich, die kurz vor Schluss ins Straucheln geriet.

Little zerteilt in Kung-Fu-Manier die Hürde 0:48 min, vom 7.8.2017

Sprunger entschied nach einem Steigerungslauf ihren Vorlauf in 55,14 Sekunden gar für sich, lief die sechstbeste Zeit aller Athletinnen und zählt zum erweiterten Favoritenkreis.

Lehrgeld musste dagegen die erst 17-jährige Ostschweizerin Yasmin Giger zahlen. An ihrer ersten WM ging sie das Rennen zu schnell an und lief auf den letzten Platz. Trotzdem darf sie mit ihrer Leistung zufrieden sein:

57,72 und Rang 8 im zweiten Halbfinal über 400m Hürden für Yasmin Giger - ihre drittbeste Zeit ever! @UBSathletics #IAAFWorlds #London2017 pic.twitter.com/QmTSepRWIp — Swiss Athletics (@SwissAthletics) 7. August 2017

Wilson: Am Start nervös, im Ziel glücklich

200 m der Männer: Wilson überzeugt

Alex Wilson lief im 1. Vorlauf hinter Yohan Blake (Jam) und dem Japaner Abdul Haki Sani Brown auf den 3. Rang. Das reichte für die direkte Halbfinal-Qualifikation.

Und das, obwohl der Schweizer vor dem Vorlauf «extrem nervös» gewesen war, wie er nach dem Rennen im Interview erklärte. «Mein Halbfinal war nicht einfach. Ich wusste, dass ich liefern muss», so Wilson.

Es geht noch schneller

Für den Halbfinal vom Mittwoch hat der 26-jährige Basler noch Luft nach oben: In 20,54 Sekunden blieb Wilson im Vorlauf 17 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord.

Wilson: «Habe fast in die Hosen gemacht» 1:26 min, vom 7.8.2017

Wer soll van Niekerk schlagen?

Die schnellste Zeit aller Läufer erzielte Jereem Richards in 20,05 Sekunden. Topfavorit Wayde van Niekerk liess es auf der Zielgeraden gemächlich angehen und liess sich eine Zeit von 20,16 Sekunden notieren. Zudem ist er zwei gewichtige Gegner los:

Isaac Makwala (Botswana), der schnellste Mann über die halbe Bahnrunde in diesem Jahr, verzichtete auf einen Start.

Warren Weir (Jam), der schon unter 20 Sekunden lief, scheiterte im 5. Vorlauf wegen 0,01 Sekunden.

Van Niekerk plaudert während 200-m-Vorlauf 0:43 min, vom 7.8.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19:25 Uhr, 07.08.17