Sehr gut: Das Zeugnis der Schweizer Leichtathleten

Sonntag, 13. August 2017, 22:56 Uhr

Gemessen an der Fülle an Top-10-Klassierungen hat die Schweiz an der WM in London eine Bestmarke aufgestellt. Doch dem Glanz fehlt aus zwei Gründen der Schein.

Die Schweizer Bilanz mit Peter Haas, Chef Leistungssport 5:45 min, vom 13.8.2017 Die Delegation von Swiss Athletics brachte an den 16. Welttitelkämpfen in London den Nachweis, dass Quantität auch Qualität bedeuten kann. So setzte das Team, das mit 19 Teilnehmern so zahlreich bestückt war wie nie zuvor, den Aufwärtstrend von 2015 nahtlos fort. Mit 6 Klassierungen in den Top 10 polierte die junge Schweizer Equipe die Bilanz sogar auf. Noch nie in der 34-jährigen WM-Geschichte war man in der absoluten Weltspitze breiter aufgestellt. Sprunger freut sich über Rang 5 Wo blieben die Exploits? Und mit 3 Finalvorstössen auf der Bahn konnte das Ziel der Verbandsspitze übertroffen werden. Diese hatte 2 Finalplätze als Minimalziel ausgegeben. Die Absenz von Noemi Zbären wertet das Abschneiden in der britischen Metropole weiter auf. Denn die Hürdensprinterin hatte vor 2 Jahren in Peking als 6. und einzige Finalistin für das wertvollste Ergebnis gesorgt. Zudem war die Schweiz mit dem Trio Nicole Büchler (Stabfinal/11.), Géraldine Ruckstuhl (Siebenkampf/11.) und Petra Fontanive (400 m Hürden/12.) auch noch in den Top 12 vertreten. Hervorzustreichen gilt es den unerschrockenen Auftritt der erst 17-jährigen Ruckstuhl – der Zweitjüngsten im Team. Sie überzeugte bei ihrem ersten Gastspiel im Konzert der Grossen und gilt als Zukunftsversprechen. Aus zwei Gründen hat der Schweizer Erfolg eine Kehrseite: Es fehlte eine Medaille als absolutes Highlight. So riss auch die schöne Serie, dass es seit 1987 im 10-Jahres-Turnus einen Schweizer WM-Podestplatz abwarf.

als absolutes Highlight. So riss auch die schöne Serie, dass es seit 1987 im 10-Jahres-Turnus einen Schweizer WM-Podestplatz abwarf. Auch blieben überraschenderweise die persönlichen Bestleistungen weitgehend aus. Ruckstuhl hatte den Mehrkampf mit einem Topwert im Hürdensprint lanciert. Danach gab es erst wieder beim Schlussfeuerwerk durch die 4x100-m-Frauenstaffel wieder einen Schweizer Rekord. Die Schweizer Top-10-Klassierungen an der WM Jahr Medaille Final (Top 8)

Zusätzlich in den Top 10

2017 London



L. Sprunger (400 m H/5.)

Frauenstaffel 100 m (5.)

Hussein (400 m H/8.)



S. Büchel (800 m/9.)

M. Kambundji (100 m/10.)

M. Kambundji (200 m/10.) 2015 Peking



N. Zbären (100 m H/6.)

S. Büchel (800 m/9.)

K. Hussein (400 m H/9.)

M. Kambundji (200 m/10.)

2013 Moskau





2011 Daegu





Lisa Urech (100 m H/9.)

2009 Berlin







2007 Osaka

Bronze

Viktor Röthlin (Marathon)

A. Martinez (Drei/8.)



2005 Helsinki







2003 Paris







2001 Edmonton

Gold

André Bucher (800 m)





1999 Sevilla

Bronze

Marcel Schelbert (400 m H)



Männerstaffel 400 m (10.)

1997 Athen

Bronze

Anita Weyermann (1500 m)

Rochat-Moser (Marathon/8.)

1995 Göteborg



J. Baumann (100 m H/5.)

1993 Stuttgart

Gold

Werner Günthör (Kugel)

Frauenstaffel 400 m (8.)

1991 Tokio

Gold

Werner Günthör (Kugel) J. Baumann (100 m H/5.)

Anita Protti (400 m H/6.)

Frauenstaffel 400 m (9.) 1987 Rom

Gold

Werner Günthör (Kugel) Pierre Délèze (5000 m/4.)

C. Bürki (1500 m/4.)

C. Bürki (3000 m/4.)

1983 Helsinki



Pierre Délèze (1500 m/6.) Felix Böhni (Stab/10.)

C. Bürki (1500 m/10.) Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.08.2017 19:25 Uhr

