Wilson bleibt ohne Finalchance – Bolt sprintet um Gold

Alex Wilson hat im 100-m-Halbfinal an der WM keine Top-Leistung abrufen können. Der Basler blieb 19 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord und damit ohne Chance aufs Weiterkommen. Usain Bolt ist derweil voll auf Kurs.

Wilson läuft im Halbfinal der Konkurrenz hinterher 1:19 min, vom 5.8.2017

Alex Wilson dürfte nach seinem zweiten Auftritt im Olympiastadion einer verpassten Chance nachtrauern. Denn hätte der 26-Jährige seine persönliche Bestzeit von diesem Mai (10,11 Sekunden) weiter verbessern können, wäre ihm der Finaleinzug wohl sicher gewesen. Der Cut lag bei 10,10 Sekunden.

Doch Wilson wurde erst nach 10,30 gestoppt – er war damit noch um 6 Hundertstel langsamer als im Vorlauf tags zuvor. Mit dieser Zeit konnte der Basler nichts ausrichten: Er belegte in seiner Serie, die von Yohan Blake in 10,04 gewonnen wurde, den letzten Platz. In der Endabrechnung rangiert er auf Position 21.

Wilson: «Ich blieb im Block stehen»

«Ich habe das Ziel nicht erreicht, da gibt es nichts schönzureden», kommentierte Wilson. Er haderte vor allem mit seinem Start. «Ich bin im Block regelrecht stehen geblieben. Aber das wird mir über 200 m bestimmt nicht passieren», blickt er bereits voraus.

Bolt mit lockeren Schritten in den Final

Wie erwartet gehört Usain Bolt zu den 8 Finalisten. Der schnellste Mann der Welt musste sich im 3. Heat zwar hauchdünn von Christian Coleman (USA/9,97 Sekunden) schlagen lassen.

In 9,98 blieb Bolt aber erst zum 2. Mal in dieser Saison unter der 10-Sekunden-Marke. Damit unterstrich er seine Ambitionen im Rennen um Gold am Samstag (ab 22:45 Uhr live auf SRF zwei).

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.08.2017 19:55 Uhr