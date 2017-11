Abraham meldet sich zurück

Nach längerer Leidenszeit steht Tadesse Abraham am Sonntag beim renommierten New-York-Marathon wieder am Start.

Tadesse Abraham hat schwierige und kräftezehrende Monate hinter sich:

April: Ein Ermüdungsbruch im Kreuzbein verunmöglicht den Start am London Marathon

verunmöglicht den Start am London Marathon Juli: Nach über 3 Monaten Pause Wiederaufnahme des Lauftrainings im Engadin

im Engadin Anschliessend: Wettkampfvorbereitung in der Hochebene Äthiopiens

Abrahams Belastungsprobe am Greifenseelauf

Ein erster Belastungstest Mitte September am Greifenseelauf über 21,1 km verlief ansprechend. Der 35-jährige gebürtige Eritreer, der seit 2014 hierzulande eingebürgert ist, lief nach 1:03:19 Stunden als Sieger ein. Danach zog er sich wieder ins Trainingslager zurück.

Am Sonntag nun ist Abraham erstmals wieder über die Marathondistanz unterwegs.

Röthlins 7. Rang als Gradmesser

Seine Leistung in New York darf nicht bloss anhand der Zeit beurteilt werden. Abraham wird seine Bestleistung vom März 2016 in Seoul (2:06:40) auf dem welligen Parcours nicht erreichen. Stattdessen steht eine gute Klassierung im Vordergrund. Viktor Röthlin hatte 2005 als Siebter überzeugt.

Im Visier hat Abraham aber die EM-Limite für Berlin 2018, die bei 2:19:30 liegt.