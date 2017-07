Acht weitere russische Leichtathleten erhalten Startrecht

Der Internationale Leichtathletik-Verband hat acht weiteren russischen Leichtathleten die Starterlaubnis für die WM in London im August erteilt. Dies, obwohl der russische Verband gesperrt bleibt.

Zu den Sportlern gehören die Hammerwerfer Sergej Litwinow und Waleri Pronkin, Hammerwerferin Sofia Palkina, die Hochspringer Ilja Iwanjuk und Daniil Lysenko, Geher Wladislaw Saraikin, Stabhochspringerin Alena Lutkowskaja sowie Katarina Sokolenko (300 m Hindernis).

Startrecht für 47 russische Athleten

Insgesamt hat der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) in diesem Jahr 47 russischen Athleten ein Startrecht unter neutraler Flagge erteilt. «Von Anfang an haben wir erklärt, dass wir mit dieser Überprüfung Hoffnungen und Bestrebungen sauberer Athleten unterstützen, auch von denen, die zum russischen System gehörten», so IAAF-Präsident Sebastian Coe.

Nach Einschätzung der Welt-Anti-Doping-Agentur und ihres Ermittlers Richard McLaren soll es in Russland zwischen 2011 und 2015 ein flächendeckendes Doping-System gegeben haben, von dem bis zu 1000 Athleten profitierten. Russlands Leichtathletik-Verband ist seit November 2015 gesperrt.