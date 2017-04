Alter ist definitiv nur eine Zahl: 101-Jährige gewinnt 100-m-Gold

An den World Masters Games in Auckland hat eine 101-jährige Inderin die Goldmedaille über 100 Meter geholt. Dabei fing sie erst im Alter von 93 Jahren mit dem Laufen an.

Watch | Man Kaur, India’s inspirational centenarian, wins 100m sprint gold pic.twitter.com/9nvdwoabTH — Livemint (@livemint) 24. April 2017 1 Minute und 14 Sekunden. So lange benötigte Man Kaur für die 100 Meter. Dies reichte der Inderin locker für die Goldmedaille – war sie doch die einzige Teilnehmerin in der Kategorie «100 Jahre und älter». Bild in Lightbox öffnen. 17 Goldmedaillen in 8 Jahren «Ich hatte Spass und bin sehr, sehr glücklich», meinte die 101-Jährige nach ihrem Sprint, der allerdings auf den letzten Metern eher einem Spaziergang glich. Erst vor acht Jahren, im Alter von 93, hatte Kaur mit dem Laufsport begonnen. Ihre Ausbeute bislang: 17 Goldmedaillen. Und sie hat noch lange nicht genug: «Ich werde wieder antreten.» Tokio 2020, sei gewappnet!

