Besser geht's nicht: Goldrausch im Letzigrund

Heute, 12:31 Uhr

Am Donnerstagabend kommt es am Diamond-League-Meeting in Zürich zum Wiedersehen der weltbesten Leichtathleten. Gleich 17 Goldmedaillen-Gewinner von der WM in London sind am Start.

Diese Weltmeister sind in Zürich am Start 1:31 min, vom 22.8.2017 Weltklasse Zürich beginnt am Mittwochabend mit dem Wettkampf des Stabhochsprungs der Frauen ab 18:30 Uhr (live auf SRF zwei und in der SRF Sport App) am Zürcher Hauptbahnhof. Alle anderen Entscheidungen fallen am Donnerstagabend im Letzigrund (ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Sehen Sie im Video oben, welche Weltmeister von London auch bei Weltklasse Zürich mit dabei sind.

SRF