Bester Europäer: Abrahams gelungenes Comeback in New York

Tadesse Abraham hat beim New York City Marathon den hervorragenden 5. Rang belegt. Der Sieg ging an den Kenianer Geoffrei Kamworor.

In 2:12:01 Stunden absolvierte Tadesse Abraham den Marathon in New York. Der gebürtige Eritreer, der seit 2014 für die Schweiz startberechtigt ist, war damit der beste Europäer. Gleichzeitig unterbot er die EM-Limite von 2:19:30 Stunden klar.

Kenianischer Doppelsieg

Abraham bestritt seinen ersten Marathon seit dem 7. Rang an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Im März erlitt der Halbmarathon-Europameister einen Ermüdungsbruch im Kreuzbein, weshalb er erst im Juli wieder mit dem Lauftraining beginnen konnte. Insofern ist die Leistung des 35-Jährigen umso höher einzustufen. Den Sieg sicherte sich der Kenianer Geoffrey Kamworor vor Landsmann Wilson Kipsang.

Bei den Frauen gewann Shalane Flanagan. Es war der erste Triumph einer Amerikanerin seit 40 Jahren.